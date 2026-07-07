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Отец Блиновской о жизни дочери в колонии: «Свидания только через стекло»

Отец Блиновской Олег заявил, что виделся с дочерью только через стекло колонии
Григорий Сысоев/РИА Новости

Отец Елены Блиновской Олег Останин заявил, что еще не имел возможности нормально повидаться с дочерью. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Были [свидания с Еленой]: по телефону через стекло», — сказал родитель.

Останин подчеркнул, что Блиновская, работающая швеей в колонии, успешно адаптировалась к новой жизни. По его словам, свободного времени у дочери почти не остается, но в редкие минуты отдыха она старается читать книги.

Дети Блиновской, отмечает SHOT, сейчас проводят лето в лагере. За ними присматривают родители ее мужа Алексея Блиновского, которые живут неподалеку. Сам Блиновский продолжает службу в зоне СВО.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.

3 марта 2026-го суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. При этом от ответственности за неуплату налогов блогершу освободили — в связи с истечением срока давности преступления.

Ранее отцу Блиновской вернули квартиру стоимостью 50 млн рублей.

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