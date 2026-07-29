Защита Блиновской планирует обжаловать приговор в Верховном суде

Защита «королевы марафонов» Елены Блиновской планирует обжаловать приговор в Верховном суде. Об этом рассказала адвокат блогера Наталья Сальникова, ее слова приводит РЕН ТВ.

«Общее понимание защиты о том, что по делу необходимо обращаться в Верховный суд, поскольку мы считаем, что в наших жалобах было достаточно доводов для того, чтобы обратить на них внимание», — сказала она.

По словам юриста, Елена давно может подавать на изменение наказания и на условно-досрочное. Однако таких поручений правозащитнице не поступало.

В свою очередь, мать Блиновской Нина Останина заявила журналистам, что «ее детей просто уничтожают и больше ей сказать нечего».

29 июля Второй кассационный суд оставил без изменений приговор, вынесенный блогеру Елене Блиновской. Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.

3 марта 2026-го суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. При этом от ответственности за неуплату налогов блогершу освободили — в связи с истечением срока давности преступления. Позднее апелляционная инстанция смягчила наказание до четырех с половиной лет лишения свободы.

Ранее отец Блиновской рассказал о жизни дочери в колонии.