В России захотели создать доску позора для уехавших из страны артистов

Артистов, которые покинули Россию и занимаются дискредитацией страны из-за рубежа, можно поместить на «доску позора». Соответствующее предложение в беседе с РИА Новости сделал глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Артистам, предавшим свою Родину и занимающимся ее дискредитацией за границей, самое место на доске позора», — сказал политик.

По его словам, россияне «должны знать, чье творчество они слушают».

Также Константинов выразил мнение, что эти артисты должны навсегда лишиться права зарабатывать в РФ, поскольку наплевательски отнеслись к ценностям и интересам своего государства, разменяв их на «дешевую и лицемерную похвалу западной публики».

22 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уехавшие за границу россияне, которые наносят государству вред, являются не оппозиционерами, а предателями и преступниками.

20 июля Володин сообщил, что депутаты Госдумы рассмотрят ряд законопроектов, которыми предлагается ввести ограничительные меры в отношении скрывающихся от исполнения наказания релокантов. Среди мер будут рассмотрены ограничения на управление транспортными средствами, приостановка прав на недвижимость России, замораживание денежных средств и так далее.

Ранее в России назвали условие для возвращения артистов, уехавших из страны.