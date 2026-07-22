Володин назвал предателями уехавших за рубеж россиян, которые вредят стране

Уехавшие за границу россияне, которые наносят государству вред, являются не оппозиционерами, а предателями и преступниками. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, передает ТАСС.

«Оппозиционные партии в нашей стране представлены в парламенте. А тот, кто уехал за рубеж, не может представлять никакую политическую оппозицию. Тот, кто уехал за рубеж и вредит стране, — это не оппозиция, это предатели, это преступники», — сказал он.

Накануне Володин заявил, что депутаты Госдумы рассмотрят ряд законопроектов, которыми предлагается ввести ограничительные меры в отношении скрывающихся от исполнения наказания релокантов. Среди мер будут рассмотрены ограничения на управление транспортными средствами, приостановка прав на недвижимость России, замораживание денежных средств и так далее.

В начале июня Совфед одобрил изменения в КоАП, которые позволяют привлекать граждан России к ответственности за совершенные за рубежом правонарушения против конституционного строя и безопасности страны. Закон позже подписал президент России Владимир Путин.

Ранее в России предложили учредить праздник для вернувшихся из-за рубежа россиян.