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Политика

В Госдуме анонсировали меры для скрывающихся релокантов

Володин: Госдума рассмотрит проекты о мерах для скрывающихся релокантов
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Депутаты Государственной думы в среду, 22 июля, рассмотрят ряд законопроектов, которыми предлагается ввести ограничительные меры в отношении скрывающихся от исполнения наказания релокантов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает Telegram-канал нижней палаты парламента.

«Совет Государственной Думы определил 22 июля датой рассмотрения во втором чтении законопроектов, предусматривающих введение временных ограничительных мер в отношении лиц, скрывающихся за пределами России и уклоняющихся от исполнения наказания», — сказал спикер.

Володин добавил, что среди мер будут рассмотрены ограничения на управление транспортными средствами, приостановка прав на недвижимость России, замораживание денежных средств и так далее.

В июне руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил конфисковывать имущество иностранцев, для которых закрыт въезд в РФ. В качестве примера депутат привел казахстанского комика Нурлана Сабурова, которому запретили въезд в Россию на 50 лет — после выдворения, по сообщениям СМИ, он начал распродавать свое имущество.

Ранее в России предложили учредить праздник для вернувшихся из-за рубежа россиян.

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