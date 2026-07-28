Сябитова рассказала, какая женщина подойдет Киркорову

Телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила, что Филиппу Киркорову больше подойдет вариант совместного проживания с женщиной, а не официальный брак. Ее слова передает NEWS.ru.

По мнению свахи, в нынешнем возрасте певцу не стоит создавать себе лишние сложности: у него уже есть двое детей, а значит, первостепенное значение имеют вопросы наследования.

«Зачем делить, зачем по судам ходить? Сожительствовать — пожалуйста», — сказала она.

Также Сябитова также отметила, что в целом у Киркорова и так все в порядке в личной жизни.

Киркоров воспитывает двоих детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста — Мартин.

Алла-Виктория и Мартин обучались в Swiss International Scientific School в Дубае до 2025 года. Сейчас они учатся в российской школе.

В октябре 2025-го Киркоров признался, что не растил своих детей в «тепличных условиях». По словам артиста, он старается уделять свободное время дочери и сыну, когда не бывал на гастролях. Певец привил детям семейные ценности и объяснил, что хорошо, а что плохо.

Ранее Киркоров продал особняк за $100 ради гражданства США.