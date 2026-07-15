Киркоров продал особняк за $100 ради гражданства США

Филипп Киркоров продал особняк в Майами своей дочери по цене в 41 тысячу раз ниже рыночной. Это было сделано, чтобы застраховать за девочкой гражданство США. Об этом сообщает Mash.

Как утверждает Telegram-канал, Киркоров продал дом за $100, хотя его рыночная стоимость составляет $6,1 млн. Особняк он приобрел в 2011 году за $4,2 млн. Право собственности оформлено на певца, его сына Мартина, дочь Аллу-Викторию и еще одну женщину.

Дом расположен в престижном районе Майами на улице La Gorce Drive. Это двухэтажное здание с жилой площадью 734 кв. м. и общей площадью 905 кв. м. К нему примыкает земельный участок в 14 тыс. кв. м. В особняке семь спален и столько же ванных комнат. На территории есть бассейн, джакузи, кирпичная терраса и пассажирский лифт.

Mash отмечает, что Киркоров также воспользовался налоговыми льготами. Кадастровая стоимость дома составляет $4,38 млн. Программа Save Our Homes позволяет сдерживать рост налоговой базы: в 2025 году она снизилась на $1,8 млн, а в 2026-м — еще на $1,8 млн. Также к особняку применяются вычеты по программам Homestead и Second Homestead, которые уменьшают налоговую нагрузку.

Ранее Киркоров пообещал отдать США почти $80 тысяч за свой особняк.