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Культура

«Одиссея» Нолана взошла на вершину кинопроката в СНГ

«Одиссея» Нолана со сборами в 167 млн рублей возглавила кинопрокат в СНГ
Universal Pictures

Лидером кинопроката в странах СНГ, без учета РФ и Белоруссии, стал эпический фэнтезийный боевик «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана (собравший 167 млн руб.) по одноименной поэме Гомера. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

На втором месте с учетом российского проката оказалась комедия «На деревню дедушке 2» со сборами в 76,1 млн руб. В ней деды в исполнении Юрия Стоянова и Федора Добронравова соревнуются за внимание внука.

На третью строчку рейтинга опустился биографический фильм о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Вне России и Белоруссии он заработал 60,8 млн руб. Пятерку лидеров замыкают фильм ужасов «Зловещие мертвецы: Пекло» ( 49,7 млн руб.) и «Холоп 3» (38,9 млн руб.).

До этого новый фильм Нолана собрал $17,6 млн на стадии предварительных показов, продемонстрировав лучший результат среди превью в 2026 году. Эксперты прогнозируют, что в первый уикенд «Одиссея» заработает от $90 до $100 млн.

Это станет самым масштабным стартом для Нолана со времен «Темного рыцаря: Возрождение легенды» (2012), который на старте собрал $160 млн. Аналитики считают, что сборы могут превысить ожидания, и фильм войдет в тройку лидеров по кассовым сборам на старте вместе с «Историей игрушек 5» и «Супер Марио: Галактическое кино».

Ранее зрителя пришлось выводить из кинозала под конвоем после «Одиссеи».

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