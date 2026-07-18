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Культура

«Одиссея» Нолана побила рекорды еще до старта

Фильм «Одиссея» заработал рекордные $17,6 млн на предпоказах
Universal Pictures

Новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея» собрал $17,6 млн на стадии предварительных показов, продемонстрировав лучший результат среди превью в текущем году. Об этом сообщает Variety.

Эксперты прогнозируют, что в первый уикенд «Одиссея» заработает от $90 до $100 млн. Это станет самым масштабным стартом для Нолана со времен «Темного рыцаря: Возрождение легенды» (2012), который на старте собрал $160 млн. Аналитики считают, что сборы могут превысить ожидания, и фильм войдет в тройку лидеров по кассовым сборам на старте вместе с «Историей игрушек 5» и «Супер Марио: Галактическое кино».

Variety отмечает, что ажиотаж вокруг фильма вызван, среди прочего, форматом: «Одиссея» стала первым фильмом, полностью снятым на камеры IMAX. Поклонники готовы ехать из других штатов, откладывать дела и даже посещать ночные сеансы ради просмотра.

Критики приняли фильм благосклонно: на Rotten Tomatoes его рейтинг свежести составляет 96%.

При этом «Одиссея» рискует не окупиться. Это один из самых дорогих фильмов года и самый дорогостоящий проект с рейтингом R в истории. Бюджет фильма составил $250 млн, а на маркетинг потратили еще $125 млн.

Ранее сообщалось, что байопик о Майкле Джексоне стал самым кассовым в истории.

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