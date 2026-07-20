Зрителя после просмотра «Одиссеи» пришлось выводить из кинозала под конвоем

В Лос-Анджелесе (США) один из показов фильма Кристофера Нолана «Одиссея» окончился скандалом. Как сообщает New York Post, одного из зрителей пришлось выводить с просмотра картины в кинотеатре «Regal LA Live» под конвоем.

Как рассказала пользовательница социальной сети X Кэт Цай, полицию пришлось вызвать, когда мужчина отказался покидать кинозал.

«Сейчас вызывают полицию, потому что парень с предыдущего показа отказывается покидать свое место. Он хочет посмотреть фильм еще раз», — написала она у себя на странице.

Позже Цай сообщила журналистам, что полиции удалось вывезти зрителя из кинотеатра. Показ фильма был отложен примерно на 25 минут от запланированного времени начала, и кинотеатр решил опустить все трейлеры, за исключением ролика «Дюны», чтобы наверстать упущенное время.

Издание Variety накануне отмечало, что ажиотаж вокруг фильма вызван, среди прочего, форматом: «Одиссея» стала первым фильмом, полностью снятым на камеры IMAX. Поклонники готовы ехать из других штатов, откладывать дела и даже посещать ночные сеансы ради просмотра.

Критики приняли фильм благосклонно: на Rotten Tomatoes его рейтинг свежести составляет 96%.

Ранее Нолан раскрыл, когда ждать его новый фильм.