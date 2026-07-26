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Культура

Появились кадры, на которых Алла Пугачева передвигается с тростью

SHOT: Алла Пугачева передвигается с тростью после перелома ноги

Певица Алла Пугачева четыре месяца провела в кровати из-за перелома ноги, а сейчас передвигается с тростью. Видео публикует Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет, что 76-летняя исполнительница повредила тазобедренный сустав при падении. Сначала она совсем не вставала, а потом научилась ходить заново, преодолевая боль. Сейчас певица берет трость только, чтобы чувствовать себя увереннее.

В ролике Пугачева идет по дорожке на музыкальном фестивале в Юрмале. Ее сопровождает муж, юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом).

Несколько дней назад певицу с детьми в Юрмале встретила журналистка Божена Рынска. По ее словам, исполнительница передвигалась без трости, хотя и сказала, что «еле ноги волочит».

Сейчас в Юрмале проходит музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2026, который организовала Лайма Вайкуле.

После начала СВО юморист и его супруга певица Алла Пугачева уехали с детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Галкин попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде.

Ранее Пугачева призналась, что не против дать концерт в Киеве.

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