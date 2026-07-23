«Еле ноги волочу»: стало известно о состоянии здоровья Пугачевой

Журналистка Божена Рынска, живущая в Латвии, рассказала, что ей известно о состоянии здоровья народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Новым постом Рынска поделилась в своем Telegram-канале.

По словам журналистки, недавно в Юрмале они с друзьями выгуливали таксу.

«Такса старая, больная с кривой спиной после операции. Навстречу им шли довольно бодро Гарри и Лиза Галкины с Аллой Пугачевой», — рассказала она.

Дочь певицы Лиза, продолжила Рынска, обрадовалась, увидев собаку, и расспросила хозяев о ней. Девочка узнала, что спина у таксы деформирована после операции, а лапки «еле ходят». Пугачева, отмечает автор поста, отреагировала на это с оптимизмом.

«Ну, сказала Алла Борисовна, — я тоже еле хожу, еле ноги волочу. Но ведь живу же. Пусть и она живет. И с удовольствием!» — цитирует артистку журналистка.

Рынска подчеркнула, что Пугачева передвигалась без помощи палочки.

Ранее Вайкуле рассказала, как проводит дни с Пугачевой в Юрмале.