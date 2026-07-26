Пугачева готова выступить в Киеве: «Пригласите — споем вместе»

Певица Алла Пугачева призналась, что не против выступить с концертом в Киеве

Певица Алла Пугачева призналась в беседе с украинскими журналистами на фестивале Laima Rendezvous Jurmala 2026, что готова выступить в Киеве. Об этом сообщает «Абзац».

Когда у Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) спросили, планирует ли он поездку в столицу Украины, он растерялся и назвал вопрос странным. Алла Пугачева, напротив, с энтузиазмом отреагировала.

«Конечно, давайте. Пригласите — споем вместе», — сказала она.

После начала специальной военной операции на Украине певица Пугачева уехала с Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Изначально артисты жили с детьми в Израиле, а потом улетели с ними на Кипр, обосновавшись в Лимасоле, где купили дом.

В начале июля сообщалось, что Пугачеву заметили во время прогулок по Юрмале.

В 2025 году фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala среди российских знаменитостей посетили: Алла Пугачева и Максим Галкин, Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) и группа «Би-2». На том мероприятии Галкин продемонстрировал свои знания украинского языка, а Вайкуле призвала дать Украине оружие.

Ранее стало известно о многомиллионных доходах Вайкуле с фестиваля в Юрмале.