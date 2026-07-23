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Культура

В Кремле поддержали Венецианскую биеннале в споре с Еврокомиссией

Ямпольская поддержала Венецианскую биеннале в споре с ЕК о лишении гранта
Global Look Press

Советник президента России Владимира Путина Елена Ямпольская поддержала Венецианскую биеннале в споре с Еврокомиссией (ЕК) о лишении гранта в размере €2 миллионов. Ее цитирует РИА Новости.

«Венецианская биеннале, смотрите, как твердо стоит на своем, оспаривая лишение ее финансирования по причине участия возобновления работы российского павильона... Можно только приветствовать здравый смысл в данном случае», — заявила Ямпольская.

Представительница Кремля также заверила, что мир не сможет обойтись без русской культуры, которая «всегда занимала, занимает и будет занимать особое место в мировом культурном пространстве».

21 июля представитель ЕК Тома Ренье заявил, что Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации (EACEA) приняло окончательное решение о лишении Венецианской биеннале крупного из-за возобновления работы павильона России. По мнению президента Фонда Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко, это решение было политическим.

Биеннале открылась в мае. Россия приняла в ней участие впервые с 2022 года. Украина и страны ЕС протестовали против ее возвращения.

Международное жюри биеннале ушло в отставку в знак протеста против открытия российского павильона. Организаторы отказались его закрыть, заявив, что выставка основана на принципах открытости, диалога и неприятия любой формы закрытости или цензуры.

Ранее Еврокомиссия раскритиковала Италию из-за возвращения России на биеннале.

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