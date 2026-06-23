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Культура

Волочкова назвала единственного мужчину, с которым была счастлива

Волочкова призналась, что очень тоскует по предавшему ее Сулейману Керимову
Ирина Иорданова

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что очень тоскует по бизнесмену Сулейману Керимову, подчеркнув, что это единственный мужчина, с которым она была счастлива. В то же время она подчеркнула, что никогда не сможет простить его за разрыв с Большим театром.

«Только он знал, чего я хочу! Таких подарков, как он, мне не делал никто. Я сейчас понимаю, что именно Сулейман был единственным человеком, который меня любил, а я любила его», — заявила балерина в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом она добавила, что не может простить своего экс-возлюбленного за то, что он всеми способами добивался ее ухода из Большого театра – по ее словам, это настоящее предательство, из-за которого она никогда не сможет к вернуться к бизнесмену.

Волочкова также добавила, что на данный момент у нее появился новый поклонник, занявший ее сердце – уточнять, кто это, балерина отказалась.

Анастасия Волочкова заявила, что пока не готова раскрыть имя своего будущего мужа, так как точно не определилась, хочет ли она пожертвовать свободой в пользу брака. Она подчеркнула, что в данный момент ее руки и сердца просят сразу несколько мужчин, но назвать их имена отказалась. Балерина добавила, что озадачена, потому что для нее очень важна свобода.

Ранее Волочкова призвала правительство давать ей гранты.

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