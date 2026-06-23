Волочкова назвала единственного мужчину, с которым была счастлива

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что очень тоскует по бизнесмену Сулейману Керимову, подчеркнув, что это единственный мужчина, с которым она была счастлива. В то же время она подчеркнула, что никогда не сможет простить его за разрыв с Большим театром.

«Только он знал, чего я хочу! Таких подарков, как он, мне не делал никто. Я сейчас понимаю, что именно Сулейман был единственным человеком, который меня любил, а я любила его», — заявила балерина в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом она добавила, что не может простить своего экс-возлюбленного за то, что он всеми способами добивался ее ухода из Большого театра – по ее словам, это настоящее предательство, из-за которого она никогда не сможет к вернуться к бизнесмену.

Волочкова также добавила, что на данный момент у нее появился новый поклонник, занявший ее сердце – уточнять, кто это, балерина отказалась.

Анастасия Волочкова заявила, что пока не готова раскрыть имя своего будущего мужа, так как точно не определилась, хочет ли она пожертвовать свободой в пользу брака. Она подчеркнула, что в данный момент ее руки и сердца просят сразу несколько мужчин, но назвать их имена отказалась. Балерина добавила, что озадачена, потому что для нее очень важна свобода.

Ранее Волочкова призвала правительство давать ей гранты.