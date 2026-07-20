Волочкова об эксперименте с темными волосами: «От блонда я не откажусь»

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с «Газетой.Ru» деталями своего необычного образа на VK Fest. Артистка получила много комплиментов, выйдя на дорожку с каштановыми короткими волосами, однако совсем отказаться от блонда она не готова.

По признанию Волочковой, появление на мероприятии в парике было спонтанным экспериментом, который оказался удачным. Танцовщица отметила, что не успела продумать все детали, так как накануне выступала с концертом в Краснодаре.

«Мои золотые, от блонда я не откажусь, потому что мне кажется, что он мне очень идет, делает меня светлой, свежей. Мой родной цвет волос каштановый, но в 18 лет, придя в Мариинский театр, я решила поменять его. Что касается вчерашнего образа, у меня были очень насыщенные дни, и я даже не знала, в чем пойду на VK Fest. Я позвонила Леночке Галицыной — моей единственной лучшей подруге, автору самых лучших моих фотографий, и попросила у нее паричок, который мы использовали для спонтанной фотосессии», — поделилась Волочкова.

Балерина рассказала, что больше парика ей понравилось платье, которое для нее подобрала подруга. По словам артистки, оно напомнило ей о подарке дизайнера Вивьен Вествуд.

«Я вообще собиралась в балетной пачке выходить на сцену, но Леночка вместе с париком привезла белое винтажное платье Вивьен Вествуд. Когда я надела его, то вспомнила историю, что самое первое платье, которое я получила от великого дизайнера, было от Вивьен Вествуд. Она лично подарила мне его после премьеры моего спектакля в Лондоне. Вивьен, узнав, в каком отеле я живу, прислала мне совершенно потрясающие корсет и юбку, после чего мы подружились», — призналась балерина.

Ранее Волочкова вышла в свет в платье с открытой спиной и «отвалившимися» волосами.