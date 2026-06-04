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Культура

«Я озадачена»: к Волочковой посватались сразу несколько мужчин

Балерина Волочкова призналась, что ее руки и сердца ждут несколько претендентов
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что пока не готова раскрыть имя своего будущего мужа, так как точно не определилась, хочет ли она пожертвовать свободой в пользу брака. В то же время в беседе с Общественной Службой Новостей танцовщица призналась, что в данный момент ее руки и сердца просят сразу несколько мужчин.

Поводом для обсуждения скорого брака звезды стала примерка свадебного платья на ток-шоу.

«Многие подумали, что наконец-то Волочкова собирается остепениться, но я пока не поняла сама, хочу ли я замуж или нет, — призналась балерина. — Я озадачена, потому что для меня свобода играет очень важную роль, но время покажет».

Танцовщика добавила, ее руки и сердца ждут несколько мужчин, но назвать их имена отказалась.

Напомним, речь идет о готовящемся к выходу реалити-шоу «Свадьба вслепую», по правилам которого ведущий Роман Каграманов подберет для Волочковой несколько потенциальных женихов. Затем пара проведет неделю вместе. В финале они решат, остаться ли в отношениях или расстаться навсегда.

Ранее Волочкова рассказала об инциденте перед первым выступлением после операции.

 
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