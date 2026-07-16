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Культура

Лепс посочувствовал россиянам: «Умудряются кормить детей на 300 тысяч»

Певец Лепс сравнил семьи с доходом 200–300 тысяч и тех, кто получает миллионы
Пресс-служба Альфа-Банка

Народный артист Григорий Лепс выразил сочувствие россиянам с доходом 200–300 тысяч рублей в месяц. Его слова передает Telegram-канал «Пул N3».

«Есть семьи, и таких большинство в нашей стране, где доход составляет от 200 до 300 тыс. рублей. Они умудряются кормить двоих детей, одевать, обувать себя, детей, отправлять их в школу», — отметил певец.

Лепс также подчеркнул, что есть семьи, где отдельные члены зарабатывают миллион долларов в день. Но даже такие доходы не всегда удовлетворяют их потребности.

Сейчас Григорий Лепс — один из самых востребованных артистов на российской сцене. По данным СМИ, гонорар певца за одно частное выступление достигает 11 млн рублей в 2026 году. При этом еще в 2023-м Лепс был готов провести концерт примерно за 8 млн рублей.

Недавно певец намекнул, что у него появились отношения. Лепс отметил, что в его жизни есть женщина, которую он любит. Певец уточнил, что возлюбленная с ним не живет. Он также заявил, что «пока не понял» статус этих отношений.

Ранее сообщалось, что стоимость недвижимости Григория Лепса превысила миллиард рублей.

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