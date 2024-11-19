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Раскрыт гонорар Григория Лепса после повышения цены на 3 млн рублей

SHOT: певец Григорий Лепс поднял цену на свое выступление до 11 млн рублей

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Телеграм-канал «Григорий Лепс»

Певец Григорий Лепс повысил цену на свое часовое выступление до 11 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, еще в 2023 году Лепс был готов провести концерт примерно за 8 млн рублей. Также SHOT раскрывает детали райдера артиста, который гастролирует по миру вместе с врачом-фониатром.

Он просит, чтобы организаторы выступления организовали в его гримерке отдельную зону для медика, а также подготовили аптечку. В ней, отмечает SHOT, должны быть спрей для носа, рецептурные ампулы с лекарством от аллергии, экстракт алоэ и персиковое масло.

Среди других требований певца: три пепельницы, алкоголь (вино и виски), банка меда и др. Лепс требует, чтобы заказчик обеспечил ему безопасность во время выступления и не допустил попытки фанатов войти к нему в гримерку или забраться на сцену.

Недавно Григорий Лепс признался, что планирует жениться на 18-летней Авроре Кибе летом 2025 года. Он назвал девушку своей женой еще в сентябре. Затем исполнитель также выражал уверенность, что Киба родит ему детей.

Ранее стало известно, что Басков поднял ценник на корпоративы на миллион рублей.

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