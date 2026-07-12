Григорий Лепс намекнул на новый роман: «Чтобы был тыл»

Народный артист России Григорий Лепс в интервью Эмину Агаларову намекнул, что у него появились отношения.

Лепс отметил, что в его жизни есть женщина, которую он любит. Певец уточнил, что возлюбленная с ним не живет. При артист заявил,что «пока не понял» статус их отношений.

«Это важно для любого мужчины, чтобы у него была женщина. Чтобы был тыл», — поделился музыкант.

Лепс также признался, что хочет создать новую семью и завести «еще парочку» детей. Артист отметил, что сейчас пытается усыновить ребенка. Артист хочет взять на попечение мальчика. По мнению певца, он с ним быстрее найдет общий язык, чем с девочкой.

«(Усыновление) это довольно сложный процесс. Во-первых, неполная семья. То есть я один, хоть я и народный артист, это не дает мне права брать детей. Во-вторых, я — гастролирующий артист. Они все это просматривают, прокручивают, думают. Этот процесс очень сложный, хотя я лично думаю, что я его добью. Хотя бы одного ребенка, но обязательно взять нужно», — заявил артист.

Ранее Григорий Лепс рассказал о самой большой ошибке в своей жизни.