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Культура

В Екатеринбурге увековечат образ Николая Коляды

В Екатеринбурге появятся арт-объекты с изображением Коляды и Горенбурга
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Екатеринбурге создадут арт-объекты, чтобы увековечить образы известного драматурга Николая Коляды и директора фестиваля «Ночь музыки» Евгения Горенбурга. Их портреты нанесут на забор длиной 136 метров в рамках фестиваля «Стенограффия», сообщает Ura.ru со ссылкой на художника, участника фестиваля Андрея Колоколова.

«Работа будет называться «Маленький большой город», она посвящена Екатеринбургу, людям, которые в нем живут, явлениям, мемам — всему, что в нашем городе стрельнуло», — рассказал художник.

По его словам, это будет сентиментальная, но «весёлая» работа, так как в её создании поучаствуют участники команды Hot Singles in Your Area, которые считаются панками в мире уличного искусства.

Всего в рамках фестиваля XVII сезона фестиваля уличного искусства «Стенограффия» в Екатеринбурге создадут порядка десяти новых работ, а также приведут в порядок старые, знаковые для города арт-объекты.

Напомним, драматург и художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда скончался 2 марта в возрасте 68 лет. Сообщалось, что перед этим он сбежал из больницы ради спектакля «Орфей спускается в ад».

3 марта замдиректора «Коляда-театра», заведующая труппой Эка Вашакидзе сообщила о решении не отменять премьеру спектакля, так как режиссёр точно бы не хотел этого. В итоге премьера прошла с аншлагом – часть зрителей пришлось разместить на стульях в проходе, однако попали на спектакль не все желающие, часть из которых пришли в театр в надежде на удачу.

Ранее стало известно, что Николай Коляда завещал все своё имущество театру.

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