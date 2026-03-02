Николай Коляда завещал все свое имущество театру

Драматург и режиссер Николай Коляда завещал все имущество своему театру. Об этом сообщает 66.ru со ссылкой на соответствующее интервью Коляды.

В завещании екатеринбургский режиссер написал, что все доходы от постановок пьес, движимое и недвижимое имущество перейдут в фонд Коляда-театра. Это решение было принято не позднее 2023 года.

Кто возглавит культурное учреждение после кончины драматурга, он не указывал. По данным источников издания, и коллектив, и чиновники Свердловской области намерены сохранить Коляда-театр.

Сейчас решают юридические вопросы наследования и назначения нового руководителя — в частности, кто, помимо самого Николая Коляды входил в состав учредителей некоммерческой организации, на которую оформлены активы театра. Женат Коляда не был, детей у него также не было.

Николай Коляда родился 4 декабря 1957 года в Казахстане. В профессии артист с 17 лет — сразу после окончания театрального училища. С 1994 года преподавал в Екатеринбургском театральном институте, создав знаменитую «уральскую школу драматургии». В 2003 году Коляда основал в Екатеринбурге частный «Коляда-театр», который получил мировую известность и был участником престижных фестивалей.

Коляда является автором более 120 пьес и более 60 спектаклей. Он инициировал драматический конкурс «Евразия» и фестиваль «Коляда-Plays». Лауреат множества литературных и театральных премий, в том числе номинант «Золотой маски».

О кончине Николая Коляды стало известно утром 2 марта. Руководителя театра госпитализировали 25 февраля в реанимацию, где ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

