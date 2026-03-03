Последняя постановка Николая Коляды прошла с аншлагом

В Коляда-театре (Екатеринбург) не стали отменять премьеру нового спектакля «Орфей спускается в ад» после кончины худрука Николая Коляды. О том, что режиссер точно бы не хотел таких отмен, рассказала в беседе с ТАСС заместитель директора, заведующая труппой Эка Вашакидзе.

Часть зрителей пришлось разместить на стульях в проходе, однако попали на спектакль не все желающие, часть из которых пришли в театр в надежде на удачу.

В театре помнят, что Коляда всегда просил пускать зрителя хотя бы на ступеньки в дни аншлагов, а в этот день места кончились и там. Как правило, худрук сам встречал гостей перед каждым спектаклем, 2 марта на входе люди склоняли голову перед его портретом, окруженным цветами.

О том, что Николая Коляды не стало, утром 2 марта сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Режиссеру было 68 лет. Еще 25 февраля драматург был госпитализирован в реанимацию, где его ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее стало известно, что Николай Коляда завещал все свое имущество театру.