Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Последняя постановка Николая Коляды прошла с аншлагом

Зрителей разместили на дополнительных стульях на последней премьере режиссера Коляды
Владимир Федоренко/РИА Новости

В Коляда-театре (Екатеринбург) не стали отменять премьеру нового спектакля «Орфей спускается в ад» после кончины худрука Николая Коляды. О том, что режиссер точно бы не хотел таких отмен, рассказала в беседе с ТАСС заместитель директора, заведующая труппой Эка Вашакидзе.

Часть зрителей пришлось разместить на стульях в проходе, однако попали на спектакль не все желающие, часть из которых пришли в театр в надежде на удачу.

В театре помнят, что Коляда всегда просил пускать зрителя хотя бы на ступеньки в дни аншлагов, а в этот день места кончились и там. Как правило, худрук сам встречал гостей перед каждым спектаклем, 2 марта на входе люди склоняли голову перед его портретом, окруженным цветами.

О том, что Николая Коляды не стало, утром 2 марта сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Режиссеру было 68 лет. Еще 25 февраля драматург был госпитализирован в реанимацию, где его ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее стало известно, что Николай Коляда завещал все свое имущество театру.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!