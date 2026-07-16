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Культура

«Быть обузой»: Валерия раскрыла свой главный страх

Певица Валерия призналась, что боится стать обузой для своих детей
Личный архив Валерии

Певица Валерия раскрыла свой самый большой страх в жизни. Об этом артистка рассказала в беседе с kp.ru.

«Для меня самый страшный сон — быть обузой для своих детей», — поделилась Валерия.

Певица призналась, что хочет на протяжении всей своей жизни быть в одном темпе со своими детьми и внуками.

Однако артистка понимает, что в этом вопросе не все зависит от самого человека. При этом, по словам Валерии, она делает все, на что может повлиять конкретно она сама.

Сын Валерии Арсений Шульгин женился на блогере Лиане Волковой в августе 2020 года. В январе 2021-го у пары родилась дочь Селин. Артистка признавалась, что сильно переживала за невестку во время родов. В апреле 2025 года в семье сына певицы и его избранницы появился на свет сын Мирон.

В июне Валерия рассказала, что ей приходится заранее договариваться о совместном времени с внуками, чтобы совмещать встречи со своим графиком. По словам исполнительницы, ей сложно забирать 5-летнюю Селину и годовалого Мирона к себе в гости даже на несколько часов, поскольку у детей строгий режим.

Ранее Пригожин раскрыл главный секрет красоты и молодости Валерии.

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