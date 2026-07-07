Пригожин выдал главный секрет красоты и молодости Валерии

Певица Валерия поразила фанатов своей внешностью – она опубликовала фото, которое удивило пользователей молодостью фигуры и лица 58-летней звезды. Супруг певицы, продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил, что этим она обязана своему необычному образу жизни.

«Валерия пропадает часами в спортивном зале, она правильно питается и занимается йогой. Конечно же, она будет выглядеть как юная девушка. Она и есть юная девушка», — подчеркнул продюсер, добавив, что сегодня не каждая 20-летняя девушка обладает такой фигурой и лицом, как его супруга.

Пригожин также заявил, что главный секрет Валерии – это правильное питание и режим сна. По его словам, для молодости кожи крайне важно хорошо высыпаться, а также не есть «мусорную еду». Все это, наряду с регулярными тренировками, а также любимой деятельностью позволяют продлить жизнь, убежден продюсер. Он добавил, что тоже старается не отставать от своей жены, стремясь сохранить молодость.

Напомним, накануне Валерия показала, как проводит время в Дубае. Певица опубликовала фото в соцсетях, на котором позировала в темно-синем бикини, которое дополнила белой кепкой, солнцезащитными очками, часами и сандалиями. Поп-исполнительница была запечатлена с распущенными волосами на пляже. Интернет-пользователи восхитились фигурой знаменитости, назвав ее стройной, красоткой и идеальной женщиной.

Ранее Валерия раскрыла, как проводит время с внуками.