Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Культура

Валерия раскрыла, как проводит время с внуками: «С учетом занятости договариваемся»

Певица Валерия поделилась, что заранее договаривается о встрече с внуками
Личный архив Валерии

Певица Валерия призналась, что ей приходится заранее договариваться о совместном времени с внуками, чтобы совмещать встречи со своим графиком. Об этом она рассказала kp.ru.

По словам Валерии, сейчас ей сложно забирать 5-летнюю Селину и годовалого Мирона к себе в гости даже на несколько часов, поскольку у маленьких детей строгий режим сна и питания.

«Мирона мы навещаем. А Селинка — девочка уже большая, и у нее есть свой график учебы, занятий. Поэтому мы заранее с учетом занятости с обеих сторон договариваемся, когда Селинка, например, на неделю приедет к нам», — поделилась артистка.

Певица добавила, что внучка иногда приезжает к ней вместе с няней на полдня. Это происходит в те дни, когда Валерия свободна и может уделить ей достаточно времени. При этом исполнительница специально берет отпуска, чтобы спокойно и без лишней суеты провести время со своей семьей, не думая о плотном графике.

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на блогерше Лиане Волковой в августе 2020 года. В январе 2021-го у супругов родилась дочь Селин. Артистка признавалась, что сильно переживала за невестку во время родов. В апреле 2025 года в семье сына певицы и его избранницы появился на свет сын Мирон.

Ранее Валерия высмеяла слухи о разводе с Пригожиным.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Незаконно отказали в прививке. Как добиться своего и не потратить лишние деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!