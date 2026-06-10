Валерия раскрыла, как проводит время с внуками: «С учетом занятости договариваемся»

Певица Валерия призналась, что ей приходится заранее договариваться о совместном времени с внуками, чтобы совмещать встречи со своим графиком. Об этом она рассказала kp.ru.

По словам Валерии, сейчас ей сложно забирать 5-летнюю Селину и годовалого Мирона к себе в гости даже на несколько часов, поскольку у маленьких детей строгий режим сна и питания.

«Мирона мы навещаем. А Селинка — девочка уже большая, и у нее есть свой график учебы, занятий. Поэтому мы заранее с учетом занятости с обеих сторон договариваемся, когда Селинка, например, на неделю приедет к нам», — поделилась артистка.

Певица добавила, что внучка иногда приезжает к ней вместе с няней на полдня. Это происходит в те дни, когда Валерия свободна и может уделить ей достаточно времени. При этом исполнительница специально берет отпуска, чтобы спокойно и без лишней суеты провести время со своей семьей, не думая о плотном графике.

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на блогерше Лиане Волковой в августе 2020 года. В январе 2021-го у супругов родилась дочь Селин. Артистка признавалась, что сильно переживала за невестку во время родов. В апреле 2025 года в семье сына певицы и его избранницы появился на свет сын Мирон.

Ранее Валерия высмеяла слухи о разводе с Пригожиным.