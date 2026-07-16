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Культура

Рэпера Птаху оштрафовали за пропаганду наркотиков

Суд оштрафовал рэпера Птаху на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
вДудь/YouTube (автор канала Юрий Дудь признан Минюстом иностранным агентом)

Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Птаху (настоящее имя Давид Нуриев) на 80 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В начале июля на музыканта был оформлен административный протокол о пропаганде наркотических средств и психотропных веществ в интернете.

До этого с другого российского рэп-исполнителя Pharaoh взыскали штраф в размере 80 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. Причиной стали несколько его песен.

В феврале административное дело о пропаганде наркотиков возбудили в отношении другого российского рэпера — Ганвеста. Как сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, тексты песен музыканта направили на экспертизы. После этого музыкант решил зацензурировать свои треки.

Ранее сообщалось, что рэпера 9mice проверят на пропаганду наркотиков.

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