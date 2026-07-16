Рэпера Птаху оштрафовали за пропаганду наркотиков

Суд оштрафовал рэпера Птаху на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Птаху (настоящее имя Давид Нуриев) на 80 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В начале июля на музыканта был оформлен административный протокол о пропаганде наркотических средств и психотропных веществ в интернете.

До этого с другого российского рэп-исполнителя Pharaoh взыскали штраф в размере 80 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. Причиной стали несколько его песен.

В феврале административное дело о пропаганде наркотиков возбудили в отношении другого российского рэпера — Ганвеста. Как сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, тексты песен музыканта направили на экспертизы. После этого музыкант решил зацензурировать свои треки.

Ранее сообщалось, что рэпера 9mice проверят на пропаганду наркотиков.