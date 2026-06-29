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Культура

Рэпера 9mice проверят на пропаганду наркотиков

Mash: в треках 9mice будут искать пропаганду наркотиков после жалоб Мизулиной
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Рэпера 9mice (настоящее имя Сергей Дмитриев) проверят на пропаганду наркотиков в треках. Как пишет Telegram-канал Mash, после постов его бывших девушек общественнице Екатерине Мизулиной начали поступать жалобы на музыканта.

На Дмитриева пожаловалась его экс-избранница Режина Нтахомпогазе — она сообщила, что у нее произошел выкидыш из-за постоянного стресса на фоне отношений с артистом. Кроме того, по ее словам, рэпер якобы изменял ей с несовершеннолетними фанатками.

Другая бывшая девушка 9mice модель Эрика Кикнадзе (падчерица Ивана Урганта), в свою очередь, посетовала на травлю из-за слухов, которые 9mice распускает о ней в московской тусовке.

Теперь 25-летнего Дмитриева проверят на предмет пропаганды наркотиков.

Сейчас рэпер встречается с экс-участницей группы «Serebro» Катей Кищук.

Недавно сообщалось, что сборники Маяковского и Ленина буду маркировать из-за закона о пропаганде наркотиков.

Ранее рэпера ICYBANDO оштрафовали за трек с Пашей Техником.

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