С рэпера Pharaoh взыскали штраф за пропаганду наркотиков

Приставы взыскали с российского рэпера Pharaoh (Глеб Голубин) 80 тысяч рублей штрафа, назначенные ему по статье о пропаганде наркотиков. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Как отмечает агентство, 14 мая было вынесено постановление об окончании исполнительного производства по административному делу в отношении музыканта.

Из материалов приставов следует, что за рэпером не числится неоконченных исполнительных производств, добавило агентство.

В марте Московский суд признал Голубина виновным в пропаганде употребления наркотиков через интернет (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП). Причиной стали его песни «Дико, например», «10:13», «Для Насилия» и «1 из Легенд». Музыкант на заседание не явился.

Адвокат Сергей Жорин сообщал, что доказать пропаганду в творчестве музыкантов на практике не сложно, поскольку закон оперирует довольно широкими формулировками, а суды в значительной степени опираются именно на выводы экспертизы.

Ранее рэпер Ганвест решил зацензурировать свои треки после обвинений в пропаганде наркотиков.

 
