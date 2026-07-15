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Культура

Вайкуле рассказала, как проводит дни с Пугачевой в Юрмале

Певица Вайкуле призналась, что занимается спортом вместе с Пугачевой в Юрмале
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Певица Лайма Вайкуле рассказала YouTube-каналу «И Грянул Грэм», как проводит время в Юрмале вместе с Аллой Пугачевой.

По словам артистки, они с Примадонной встречаются почти каждый день и вместе занимаются спортом, чтобы отвлечься от тревожных мыслей.

«Когда загружена голова, самое лучшее — отвлечься и заниматься спортом. Я езжу на велосипеде. Мы гуляем с Аллой, Алла сама гуляет. Максим ездит на велосипеде. Это уже говорит о чем‑то. Мы занимаемся спортом, проветриваем свою голову и успокаиваем свое сердце, чтобы оно билось ровно и спокойно, несмотря на то, что происходят такие несправедливые вещи вокруг», — поделилась Вайкуле.

Кроме того, певица ответила на вопрос о возможном участии Пугачевой в своем традиционном фестивале «Рандеву» фразой: «Будут все!».

После начала специальной военной операции на Украине певица Пугачева уехала с Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Изначально артисты жили с детьми в Израиле, а потом улетели с ними на Кипр, обосновавшись в Лимасоле, где купили дом.

В начале июля сообщалось, что Пугачеву заметили во время прогулок по Юрмале.

Ранее сообщалось, что Пугачева перенесла две операции на сердце.

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