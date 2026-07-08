Пугачеву заметили в Юрмале перед фестивалем Вайкуле

Певицу Аллу Пугачеву заметили во время прогулок по Юрмале. Об этом сообщает «ТВ Центр».

Телеканал предполагает, что артистка приехала в Латвию, чтобы поддержать свою подругу Лайму Вайкуле на музыкальном фестивале «Рандеву». Он пройдет с 24 по 26 июля.

«Чтобы спасти подругу от позора, Алла Пугачева в этом году приехала пораньше. Прогуливаясь по Юрмале, Примадонна охотно позирует с туристами, а заодно всем своим видом намекает, что ее можно будет еще раз увидеть на «Рандеву» Лаймы», — сказано в статье.

В 2025 году фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025 среди российских знаменитостей посетили: Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) и группа «Би-2». На том мероприятии Галкин продемонстрировал свои знания украинского языка, а Вайкуле призвала дать Украине оружие.

После начала специальной военной операции на Украине певица Пугачева уехала с Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Изначально артисты жили с детьми в Израиле, а потом улетели с ними на Кипр, обосновавшись в Лимасоле, где купили дом.

Ранее фанатка сняла, как Пугачева и Галкин гуляют за руку по Кипру.