Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Пугачеву заметили в Юрмале перед фестивалем Вайкуле

«ТВ Центр»: Пугачева приехала в Юрмалу, чтобы спасти фестиваль Лаймы Вайкуле
alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певицу Аллу Пугачеву заметили во время прогулок по Юрмале. Об этом сообщает «ТВ Центр».

Телеканал предполагает, что артистка приехала в Латвию, чтобы поддержать свою подругу Лайму Вайкуле на музыкальном фестивале «Рандеву». Он пройдет с 24 по 26 июля.

«Чтобы спасти подругу от позора, Алла Пугачева в этом году приехала пораньше. Прогуливаясь по Юрмале, Примадонна охотно позирует с туристами, а заодно всем своим видом намекает, что ее можно будет еще раз увидеть на «Рандеву» Лаймы», — сказано в статье.

В 2025 году фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025 среди российских знаменитостей посетили: Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) и группа «Би-2». На том мероприятии Галкин продемонстрировал свои знания украинского языка, а Вайкуле призвала дать Украине оружие.

После начала специальной военной операции на Украине певица Пугачева уехала с Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Изначально артисты жили с детьми в Израиле, а потом улетели с ними на Кипр, обосновавшись в Лимасоле, где купили дом.

Ранее фанатка сняла, как Пугачева и Галкин гуляют за руку по Кипру.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 8 июля. Новые правила для нейросетей в России, отказ от мирного плана Трампа и короткая Анкара
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!