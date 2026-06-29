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Культура

Пугачева перенесла две операции на сердце

Mash: певице Алле Пугачевой сделали две операции на сердце
Кадр из видео/YouTube

Певице Алле Пугачевой сделали две операции на сердце за последние полгода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, полгода назад Пугачева проходила лечение в европейской клинике. Ей произвели хирургическое вмешательство из-за того, что организм перестал выдерживать тяжелые нагрузки. Врачи посоветовали знаменитости не выступать на концертах, так как это ведет к увеличению риска ухудшения здоровья.

Mash утверждает, что Пугачева по причине здоровья отказалась от выступления в Таиланде за $2 миллиона, а также от частного мероприятия за $500 тысяч.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

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