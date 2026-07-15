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Культура

У Никиты Михалкова нашли крупный долг перед налоговой

«Звездач»: режиссер Никита Михалкова задолжал ФНС более 2 миллионов рублей
Александр Кряжев/РИА Новости

Режиссер Никита Михалков задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более 2,2 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

На его Едином налоговом счете числится долг в размере 2 миллионов 254 тысяч 568 рублей 93 копеек.

Пока неясно, почему возникла задолженность. Неизвестно, связана ли она с технической задержкой платежа или будет погашена в ближайшее время.

В марте 2025 года у ювелирной компании Михалкова был обнаружен долг перед ФНС в размере 16 миллионов рублей. Сообщалось, что режиссер является одним из учредителей ООО «Челпром-Даймонд», он владеет долей в предприятии в размере 10%.

До этого компания подавала заявление о своем банкротстве в Арбитражный суд Челябинской области, шел процесс ее ликвидации.

Недавно сообщалось, что Михалков во время вручения дипломов выпускникам Академии кинематографического искусства отметил дефицит профессионализма среди современных постановщиков. По мнению режиссера, в индустрии наблюдается избыток «беспомощных» режиссеров, поэтому одной из ключевых задач его учебного заведения является подготовка актеров, способных эффективно работать даже в условиях отсутствия грамотного руководства.

Ранее стало известно, что у мужа Агаты Муцениеце нашли налоговую задолженность.

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