Никита Михалков обвинил современных режиссеров в беспомощности

Никита Михалков: в современном мире кино много беспомощных режиссеров

Режиссер Никита Михалков во время вручения дипломов выпускникам Академии кинематографического искусства отметил дефицит профессионализма среди современных постановщиков. Об этом пишет газета «Культура».

По мнению режиссера, в индустрии наблюдается избыток «беспомощных» режиссеров, поэтому одной из ключевых задач его учебного заведения является подготовка актеров, способных эффективно работать даже в условиях отсутствия грамотного руководства.

«Наш принцип - научить артиста работать, когда режиссер беспомощен, а сегодня таких очень много», — указал Михалков.

Народный артист России рассказал, что студенты Академии получают широкую гуманитарную базу. Помимо профильных мастер-классов, образовательный процесс включает посещение театров, выставок, исторических усадеб, экскурсии на «Мосфильм» и гастрольную деятельность. Режиссер подчеркнул, что расширение кругозора необходимо артистам для освоения культурных контекстов.

Обучение в Академии, отметил Михалков, базируется на синтезе методов Станиславского, Михаила Чехова, Шарля Дюллена и Питера Брука. По словам режиссера, такой подход позволяет достичь взаимопонимания с выпускниками, создавая единое профессиональное поле, где наставник и ученик говорят на одном языке.

Ранее Михалков предупредил об изменениях в прокате зарубежного кино.