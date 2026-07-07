Никита Михалков обвинил современных режиссеров в беспомощности

Режиссер Никита Михалков во время вручения дипломов выпускникам Академии кинематографического искусства отметил дефицит профессионализма среди современных постановщиков. Об этом пишет газета «Культура».
По мнению режиссера, в индустрии наблюдается избыток «беспомощных» режиссеров, поэтому одной из ключевых задач его учебного заведения является подготовка актеров, способных эффективно работать даже в условиях отсутствия грамотного руководства.
«Наш принцип - научить артиста работать, когда режиссер беспомощен, а сегодня таких очень много», — указал Михалков.
Народный артист России рассказал, что студенты Академии получают широкую гуманитарную базу. Помимо профильных мастер-классов, образовательный процесс включает посещение театров, выставок, исторических усадеб, экскурсии на «Мосфильм» и гастрольную деятельность. Режиссер подчеркнул, что расширение кругозора необходимо артистам для освоения культурных контекстов.
Обучение в Академии, отметил Михалков, базируется на синтезе методов Станиславского, Михаила Чехова, Шарля Дюллена и Питера Брука. По словам режиссера, такой подход позволяет достичь взаимопонимания с выпускниками, создавая единое профессиональное поле, где наставник и ученик говорят на одном языке.
Ранее Михалков предупредил об изменениях в прокате зарубежного кино.