У мужа Агаты Муцениеце нашли налоговую задолженность

Музыкант Петр Дранга задолжал по налогам больше 43 тысяч рублей. Подробности выяснила «Газета.Ru», изучив документ ФНС.

У мужа актрисы Агаты Муцениеце образовалась налоговая задолженность за ИП в размере 43 тысяч 835 рублей. Также у Петра Дранги есть две компании, в которых он числится учредителем и руководителем. ООО «Брукман Концепт» артист открыл в 2025 году после женитьбы на звезде «Закрытой школы», а фирма «Русские Сказки» появилась только в июне 2026 года.

Основной заработок музыканту приносят выступления. Продюсер Сергей Дворцов делился, что за частное мероприятие Дранга просит около 1,5–3 млн рублей за 45-минутную программу. Сам артист свои финансы не комментирует.

Для Агаты Муцениеце брак с Петром Дрангой стал вторым. Первым мужем актрисы был коллега по сериалу «Закрытая школа» Павел Прилучный. От актера у нее есть двое детей — дочь Мия и сын Тимофей. В 2020 году звезды со скандалом развелись. Муцениеце обвинила бывшего супруга в абьюзе, хотя он все заявления отрицал. А спустя два года Прилучный женился на Зепюр Брутян, которую встретил еще в отношениях с экс-женой.

После развода Муцениеце и Прилучный поддерживают общение ради общих детей. Недавно актер признался, что они живут рядом, поэтому он может чаще видеться с Мией и Тимофеем. Раньше актриса жила в квартире, но после свадьбы с Дрангой переехала к нему в загородный дом.

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