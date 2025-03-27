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У ювелирной компании Михалкова нашли долг в 16 млн рублей

ФНС нашла многомиллионный долг у ювелирной компании режиссера Михалкова
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Светлана Шевченко/РИА Новости

У ювелирной компании режиссера Никиты Михалкова нашли долг перед Федеральной налоговой службой в размере 16 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на данные ФНС.

Михалков является одним из учредителей ООО «Челпром-Даймонд», он владеет долей в предприятии в размере 10%.

До этого компания подавала заявление о своем банкротстве в Арбитражный суд Челябинской области, в настоящее время идет процесс ее ликвидации.

Представители компании не комментировали сообщения о долгах.

В начале марта стало известно, что народная артистка России Надежда Кадышева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 666 тыс. руб.

Согласно предоставленному Telegram-каналом «Звездач» скриншоту, задолженность числится на театре «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. Артистка основала его в 2005 году вместе с композитором Александром Костюком.

Ранее Клара Новикова объяснила, почему подарила Бабкиной кольцо с осколками.

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