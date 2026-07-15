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Культура

Олег Газманов ответил на слухи о роскошном райдере

Певец Олег Газманов назвал свой райдер умеренный
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Певец Олег Газманов опроверг слухи о роскошном райдере. Его слова передает «Пятый канал».

Газманов назвал свой райдер умеренным. Его главными пожеланиями во время гастролей являются возможность заниматься спортом и любимые продукты.

«Пишут, что Газманов требует самую лучшую гостиницу, хорошую машину. Потом тролли говорят: «Музыканты зажрались». А по еде я весьма спокойно отношусь. Иногда заказываю сало. Люблю покушать сало с хлебом», — поделился артист.

В мае Олег Газманов рассказал, что не намерен завершать карьеру. Артист признался, что хотел уйти на пенсию в 70 лет, но пока передумал.

74-летний певец добавил, что пока он получает удовольствие от выхода на сцену и дарит удовольствие пришедшим на концерт людям, нужно выходить на сцену, а «нажимать на тормоза» рано.

В ноябре 2025-го Олег Газманов выразил восхищение челленджем «Танцуй как Газманов», участники которого повторяют за ним танцевальные движения и делятся своими выступлениями в интернете.

Ранее Газманов назвал песню, которая стала пророческой.

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