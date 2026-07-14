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Культура

Газманов назвал песню, которая стала пророческой

Певец Олег Газманов назвал песню «Офицеры» пророческой
Владимир Трефилов/РИА Новости

Певец Олег Газманов заявил, что его хит «Офицеры» оказался пророческим на фоне происходящего в ряде стран Балтии и Восточной Европы. Его слова передает РИА Новости.

Речь идет о строчках «На разрытых могилах ваши души хрипят. Что ж мы, братцы, наделали? Не смогли уберечь их». Газманов посчитал это «предсказание» страшным. Песня была создана в 1991 году. Артист считает, что вышесказанные строки хорошо описывают текущую ситуацию в странах Балтии и Восточной Европы.

«Когда смотришь, что происходит в Польше, в Литве, в Латвии, когда могилы наших воинов, которые освобождали эти страны от фашизма, фактически разрушены, оплеваны, поруганы», — отметил певец.

В 2014 году Газманову запретили въезд в Латвию вместе с Иосифом Кобзоном и певицей Валерией. Он тажке внесен в «черный список» украинского сайта «Миротворец». На этом портале публикуют данные людей, которые считаются сепаратистами или «агентами Кремля».

4 июля 2024 года видеохостинг YouTube вслед за блокировкой канала певца Shaman заблокировал страницы еще нескольких российских артистов. Среди них также оказался Олег Газманов.

Ранее Олег Газманов обвинил своего бывшего директора в пропаже 15 млн рублей.

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