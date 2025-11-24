Газманов прокомментировал вирусные танцы под свой хит: «Вся страна взбесилась»

Народный артист России Олег Газманов выразил восхищение челленджем «Танцуй как Газманов», участники которого повторяют за ним танцевальные движения и делятся своими выступлениями в интернете. Слова певца передал «Пятый канал».

«За неполных два месяца около 200 миллионов человек поучаствовали в этом и посмотрели, и скачали. <…> Короче, вся страна взбесилась!» — заявил Газманов.

Певец признался, что особенно ему запомнилась работа коллектива из Армении. Он отметил, что участники внесли в свое выступление индивидуальность, которая не сделала номер хуже. Также артист упомянул девушку, которая повторила движения его танца, прыгая при этом на скакалке. Он назвал способности участницы невероятными.

По мнению Газманова, причиной появления такого популярного челленджа в интернете стала не только сила социальных сетей, но и то, что в последние годы его выступления посещает молодежь.

«Последние три-четыре года, наверное, у меня как-то более омолаживается публика на моих концертах. Может быть, пожилые выбывают из игры, а я никуда не», — сказал исполнитель.

В октябре исполнительница хита «Сигма бой» Мария Янковская призналась, что хочет записать TikTok с Олегом Газмановым. Она отметила, что видела популярный в интернете танец певца.

