Газманов рассказал, когда завершит карьеру

Певец Газманов заявил, что не думает об уходе на пенсию

Певец Олег Газманов рассказал, что не намерен завершать карьеру. Размышлениями об этом 74-летний народный артист России поделился с ТАСС.

По словам Газманова, он хотел уйти на пенсию в 70 лет, но пока передумал.

«Теперь я не буду даже об этом думать. Буду петь пока поется», — сказал он.

Артист добавил, что пока он получает удовольствие от выхода на сцену и дарит удовольствие пришедшим на концерт людям, нужно выходить на сцену, а «нажимать на тормоза» рано.

Накануне художественный руководитель Московского театра Et Cetera, народный артист РСФСР Александр Калягин заявил, что больше не будет сниматься в кино.

«Нет. Сейчас уже нет. Упустил свой момент... Годы не те», — ответил актер на вопрос о его новых ролях в кино.

Ранее друг Николая Дроздова прокомментировал слухи об отшельничестве телеведущего.