Концерты Оксимирона массово отменяют в Европе после обвинений в растлении

SHOT: концерты Оксимирона отменены в Ирландии и Великобритании вслед за Данией

Концерты рэпера Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) (Мирона Федорова) срываются одно за другим в Европе. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает Telegram-канал, организаторы совместно с артистом и его менеджментом пришли к «непростому решению» — отменить концерты в Дублине (20 сентября) и Лондоне (22 сентября). При этом ирландское выступление и без того уже переносили — с мая на сентябрь.

Кроме того, не состоялись концерты рэпера в Дании и Швеции, затем несколько раз сдвигались даты шоу в Финляндии.

Отмены происходят на фоне протестов общественников — активисты пишут обращения в клубы и устраивают пикеты перед площадками из-за скандалов вокруг музыканта, которого в России обвиняли в растлении несовершеннолетних и сексуализированном насилии.

Менеджмент артиста связывает обвинения с «кремлевской пропагандой».

В 2025 году героини подкаста «Дочь разбойника» журналистки Насти Красильниковой обвинили Мирона Федорова в растлении несовершеннолетних. Одна из девушек по имени Виктория рассказала, что познакомилась с музыкантом в возрасте 13–14 лет. В 16 лет, по ее словам, Федоров подверг ее сексуальному насилию на своем концерте.

Ранее обвиненного в педофилии Оксимирона заметили за воспитанием зрителей на своих концертах.