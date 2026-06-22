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Культура

Обвиненный в педофилии Оксимирон начал воспитывать зрителей на концертах

После критики рэпер Оксимирон стал увереннее чувствовать себя на концертах
Евгения Новоженина/РИА Новости

Обвиненный в педофилии рэпер Оксимирон (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Мирон Федоров) начал воспитывать зрителей на своих концертах. Об этом пишет Telegram-канал Super.

После нескольких отмен концертов, заметили очевидцы, артист стал чувствовать себя увереннее и на одном из последних шоу раздавал зрителям задания — как правильно реагировать на его выступления.

«Уже лучше. Будем воспитывать вас», — сказал он.

14 июня было отменено выступление Оксимирона в Копенгагене. Также Федоров отменил концерт в Стокгольме — пятый по счету европейский концерт текущего тура. В свою очередь, выступление в Хельсинки перенесли уже в третий раз.

Отмены происходят на фоне протестов общественников — активисты пишут обращения в клубы и устраивают пикеты перед площадками из-за скандалов вокруг музыканта, которого в России обвиняли в растлении несовершеннолетних и сексуализированном насилии.

Менеджмент артиста связывает обвинения с «кремлевской пропагандой».

Ранее в Праге отменили концерт Канье Уэста.

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