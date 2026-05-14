Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Культура

Команда Оксимирона об обвинениях в сексуализированном насилии: «Пропаганда Кремля»

В команде рэпера Оксимирона назвали обвинения в насилии пропагандой Кремля
Евгения Новоженина/РИА Новости

Русскоязычная блогерша Павла из Нидерландов обратилась в один из европейских клубов с запросом о концерте рэпера Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Мирон Федоров), замешанного в скандале с грумингом несовершеннолетних. На пост девушки обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

В апреле рэпер отправился в большой международный тур, концерты запланированы минимум в 37 городах Европы, США, Азии и Австралии. Павла поинтересовалась у администрации клуба Patronaat в Харлеме (Нидерланды), как в заведении относятся к обвинениям. Представители площадки сослались на словам команды Федорова, списавшей скандал на «пропаганду Кремля».

«Площадка прямым текстом заявила мне, что менеджмент Оксимирона утверждает, что все обвинения — это часть пропагандисткой кампании из России из-за его поддержки Украины. Вдумайтесь, ребят, что всю эту историю он продает европейцам как кремлевский вброс», — поделилась в соцсетях Павла.

Также, уточняет «Осторожно, новости», на аналогичные доводы команды Оксимирона ссылаются сотрудники клуба YOYO Palais de Tokio в Париже, где артист выступал в мае.

В 2025 году героини подкаста «Дочь разбойника» журналистки Насти Красильниковой обвинили Мирона Федорова в растлении несовершеннолетних. Одна из девушек по имени Виктория рассказала, что познакомилась с музыкантом в возрасте 13–14 лет. В 16 лет, по ее словам, Федоров подверг ее сексуальному насилию на своем концерте.

Красильникова, в свою очередь, заявила, что чувствует «неловкость и стыд» из-за оправданий команды рэпера. Она выразила сожаление, что человек со схожими с ней ценностями не может взять ответственность за собственные поступки.

Ранее юморист Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) признался, что не считает отъезд из России эмиграцией.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!