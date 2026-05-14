Команда Оксимирона об обвинениях в сексуализированном насилии: «Пропаганда Кремля»

Русскоязычная блогерша Павла из Нидерландов обратилась в один из европейских клубов с запросом о концерте рэпера Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Мирон Федоров), замешанного в скандале с грумингом несовершеннолетних. На пост девушки обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

В апреле рэпер отправился в большой международный тур, концерты запланированы минимум в 37 городах Европы, США, Азии и Австралии. Павла поинтересовалась у администрации клуба Patronaat в Харлеме (Нидерланды), как в заведении относятся к обвинениям. Представители площадки сослались на словам команды Федорова, списавшей скандал на «пропаганду Кремля».

«Площадка прямым текстом заявила мне, что менеджмент Оксимирона утверждает, что все обвинения — это часть пропагандисткой кампании из России из-за его поддержки Украины. Вдумайтесь, ребят, что всю эту историю он продает европейцам как кремлевский вброс», — поделилась в соцсетях Павла.

Также, уточняет «Осторожно, новости», на аналогичные доводы команды Оксимирона ссылаются сотрудники клуба YOYO Palais de Tokio в Париже, где артист выступал в мае.

В 2025 году героини подкаста «Дочь разбойника» журналистки Насти Красильниковой обвинили Мирона Федорова в растлении несовершеннолетних. Одна из девушек по имени Виктория рассказала, что познакомилась с музыкантом в возрасте 13–14 лет. В 16 лет, по ее словам, Федоров подверг ее сексуальному насилию на своем концерте.

Красильникова, в свою очередь, заявила, что чувствует «неловкость и стыд» из-за оправданий команды рэпера. Она выразила сожаление, что человек со схожими с ней ценностями не может взять ответственность за собственные поступки.

Ранее юморист Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) признался, что не считает отъезд из России эмиграцией.