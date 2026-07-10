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Культура

В Большом театре опровергли госпитализацию Гергиева

В Большом театре опровергли сообщения о госпитализации дирижера Валерия Гергиева
Илья Питалев/РИА Новости

В пресс-службе Большого театра опровергли сообщения о госпитализации генерального директора культурного учреждения, художественного руководителя — директора Мариинского театра, дирижера Валерия Гергиева.

«Эта информация не соответствует действительности», — сказано в заявлении.

В пресс-службе также отметили, что маэстро готовится к спектаклям в Мариинском театре и к премьерным спектаклям в Большом: 14 июля на исторической сцене в Москве пройдет премьера балета Родиона Щедрина «Анна Каренина», а 21 июля — премьера оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй».

10 июля ряд СМИ сообщил, что Гергиева якобы экстренно госпитализировали.

9 июля президент России Владимир Путин объявил благодарность Гергиеву. Глава государства поблагодарил дирижера за активное участие в подготовке общественно значимых мероприятий.

Ранее митрополит Иларион заявил о госпитализации дирижера Спивакова.

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