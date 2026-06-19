Дирижера Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт

Художественного руководителя и главного дирижера Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт. Об этом коллега дирижера по музыкальному цеху митрополит Иларион написал в своем Telegram-канале.

«Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу», — подчеркнул Иларион.

Также «Интерфакс» сообщил, что концерт народных артистов СССР Алисы Фрейндлих и Владимира Спивакова, запланироанный на воскресенье, 21 июня, в Московском международном доме музыки, перенесен на неопределенный срок.

19 июня ученые Сеченовского Университета обнаружили, что иммунная реакция мозга после ишемического инсульта существенно зависит от возраста пациента. Выяснилось, что у молодых и пожилых людей нейровоспаление развивается по разным сценариям, что может влиять на тяжесть повреждения мозга и эффективность лечения.

Ишемический инсульт возникает из-за закупорки кровеносного сосуда, в результате чего часть мозга перестает получать кислород и питательные вещества. Однако значительная доля повреждений развивается уже после самого инсульта. Причиной становится нейровоспаление — иммунная реакция организма на бесповоротную деградацию нервной ткани. Именно она во многом определяет дальнейшее течение заболевания и скорость восстановления пациента.

Ранее в Самаре опровергли инсульт у школьницы, которую госпитализировали после ЕГЭ.