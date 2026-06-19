Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Дирижера Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт

Митрополит Иларион: дирижер Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт
Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Художественного руководителя и главного дирижера Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт. Об этом коллега дирижера по музыкальному цеху митрополит Иларион написал в своем Telegram-канале.

«Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу», — подчеркнул Иларион.

Также «Интерфакс» сообщил, что концерт народных артистов СССР Алисы Фрейндлих и Владимира Спивакова, запланироанный на воскресенье, 21 июня, в Московском международном доме музыки, перенесен на неопределенный срок.

19 июня ученые Сеченовского Университета обнаружили, что иммунная реакция мозга после ишемического инсульта существенно зависит от возраста пациента. Выяснилось, что у молодых и пожилых людей нейровоспаление развивается по разным сценариям, что может влиять на тяжесть повреждения мозга и эффективность лечения.

Ишемический инсульт возникает из-за закупорки кровеносного сосуда, в результате чего часть мозга перестает получать кислород и питательные вещества. Однако значительная доля повреждений развивается уже после самого инсульта. Причиной становится нейровоспаление — иммунная реакция организма на бесповоротную деградацию нервной ткани. Именно она во многом определяет дальнейшее течение заболевания и скорость восстановления пациента.

Ранее в Самаре опровергли инсульт у школьницы, которую госпитализировали после ЕГЭ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Увольнять стали реже, но россияне все равно выгорают. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!