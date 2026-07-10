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Культура

Дирижера Валерия Гергиева экстренно госпитализировали

Дочь Гергиева Тамара отказалась раскрывать причину срочной госпитализации отца
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дочь дирижера Валерия Гергиева Тамара рассказала mk.ru, что артиста срочно госпитализировали из-за резкого ухудшения самочувствия.

Она отметила, что сейчас дирижер уже находится дома. Он чувствует себя хорошо, угрозы для жизни нет.

При этом Гергиева не стала раскрывать причину госпитализации и комментировать слухи о возможном инсульте.

9 июля сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил благодарность генеральному директору Большого и Мариинского театров, дирижеру РФ Валерию Гергиеву. Путин поблагодарил Гергиева за активное участие в подготовке общественно значимых мероприятий.

В конце июня стало известно, что дирижер Владимир Спиваков попал в больницу в связи с пневмонией на фоне бронхита и переутомления.

19 июня митрополит Илларион рассказал, что Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт, и попросил молиться о его здоровье. Сати Спивакова опровергла сообщения об инсульте, заявив, что угрозы жизни дирижера нет.

Ранее сообщалось, что Владимир Винокур бросил курить после поездки в Австралию.

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