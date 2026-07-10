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Культура

«Чуть не вырвало»: Владимир Винокур бросил курить после поездки в Австралию

Владимир Винокур: бросил курить после поездки на концерт в Австралию
Сергей Гунеев/РИА Новости

Юморист Владимир Винокур признался, что в течение долгого времени страдал от никотиновой зависимости, которую считает худшей на планете. В беседе с Общественной Службой Новостей он признался, что бросил курить после поездки в Австралию, где у него должен был состояться концерт.

Юморист рассказал, что сразу по прилету он столкнулся с тем, что не мог сказать ни слова из-за сильного кашля и отека.

«Меня госпитализировали, и врач, которая осматривала, сказала: если продолжу курить, то появится онкология, – добавил Винокур. – И с тех пор я выкинул пачку с сигаретами и забыл, что такое курение. Как-то раз даже приснилось, что я курю, так я проснулся от этого сна, меня чуть не вырвало».

Он отметил, что считает курение худшей вредной привычкой, которую можно сравнить разве что с алкоголизмом и наркоманией.

Певец Юрий Лоза до этого рассказал, что долго не мог избавиться от табачной зависимости, так как курить начал ещё в девятом классе и делал это на протяжении 25 лет. В итоге накануне своего 40-летия исполнитель решил, что больше не может терпеть. Он признался, что в тот момент купил много сигарет одной марки и начал сначала выкуривать по две пачки в день, постепенно сократив до одной. И так в течение года я уменьшил количество выкуренных сигарет до нуля. По словам музыканта, с тех пор он не курит уже в течение 20 лет.

Ранее психолог назвал простые шаги, которые помогут бросить курить.

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