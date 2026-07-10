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Культура

Стивен Сигал открыл фонд в РФ для поддержки ветеранов, детей и природы

SHOT: актер Стивен Сигал зарегистрировал благотворительный фонд в России
Александр Вильф/РИА Новости

Актер Стивен Сигал открыл в России фонд для поддержки ветеранов, детей и защиты природы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Фонд зарегистрирован в форме ООО совместно с российским бизнесменом и юристом, имя которого не раскрывается. Его цель — поддержка ветеранов и их семей, помощь детям, защита животных и экологические проекты.

Кроме нового фонда, на имя 74-летнего актера зарегистрированы еще две компании в России. Одна из них — строительная фирма, созданная 16 лет назад, другая — агентство недвижимости, открытое в 2025 году.

В конце июня стало известно, что Сигал снизил цену на свой элитный особняк в Подмосковье. Дом с участком теперь продается за 650 миллионов рублей, хотя ранее его оценивали в 700 миллионов.

Особняк площадью 500 квадратных метров расположен на Рублевке. Он включает двухэтажный дом, гараж на две машины, гостевой дом с баней и беседку для барбекю.

Как объяснила риелтор Ригина Гордеева, особняк Сигала не пользуется спросом у покупателей из-за маленького земельного участка в 15 соток. По мнению эксперта, такой размер земли не подходит для премиальной недвижимости. Она объяснила, что это «почти городская посадка», а не «классический люкс».

Ранее Стивен Сигал объяснил, почему продает свой особняк в России.

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