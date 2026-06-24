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Культура

Особняк Стивена Сигала в Подмосковье подешевел на 50 млн рублей

SHOT: актер Стивен Сигал готов снизить цену на особняк до 600 млн рублей
Actionhouse Pictures

Актер Стивен Сигал снизил цену на свой элитный особняк в Подмосковье. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Сигал продает свой дом с участком за 650 миллионов рублей вместо 700 миллионов. Представители артиста подтвердили, что он готов сделать скидку еще на 50 миллионов рублей.

Актер выставил на продажу свой особняк в конце января. Объект площадью 500 квадратных метров, расположенный на Рублевке, включает двухэтажный дом, гараж на две машины, гостевой дом с баней и беседку для барбекю.

Как объяснила риелтор Ригина Гордеева, особняк Сигала не пользуется спросом у покупателей из-за маленького земельного участка в 15 соток. По мнению эксперта, такой размер земли не подходит для премиальной недвижимости. Она объяснила, что это «почти городская посадка», а не «классический люкс».

В апреле 2026-го Сигал раскрыл, зачем снял фильм про СВО и события в Донбассе. Актер заявил, что хочет показать правду в своих картинах. По его словам, с начала специальной военной операции он сильно разочаровался в западной прессе.

Ранее Сигал рассказал о своем общении с Путиным и Лавровым.

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