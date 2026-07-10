Стало известно о стоимости мест в ложе на юбилейный концерт группы «Руки Вверх!»

Ложа на концерт группы «Руки Вверх!» в Москве продается за 1,3 миллиона рублей

Комплект билетов на юбилейный стадионный концерт «30 нам уже!» группы «Руки Вверх!» в Москве продают за 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что мероприятия в Москве в «Лужниках» запланированы на 25 и 26 июля. На данный момент билеты в фан-зону уже распроданы.

На концерт 25 июня придется минимально заплатить от 4,2 до 7,6 тыс. рублей, за возможность посмотреть на музыкантов поближе нужно отдать от 5 до 17 тыс. рублей.

Билеты в VIP-сектор обойдутся в 20-22 тыс. рублей, а в VIP-ложу – 50 тыс.рублей за место.

Также существует возможность приобрести один комплект билетов (на 22 персоны) в ложу за 1,1 млн рублей. Ложа на 26 человек, но уже на концерт 26 июля, обойдется в 1,3 млн рублей.

До этого фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признался, что в юности больше вдохновлялся голливудскими звездами, чем музыкантами. Среди своих главных кумиров Жуков назвал Жан-Клода Ван Дамма, Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценеггера.

Ранее лидеру «Руки Вверх!» закрыли границу из-за крупного долга перед ФНС.